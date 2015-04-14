Визуализация платежных и информационных терминалов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок184 просмотра

Требуется для нового имиджевого сайта компании сделать визуализацию терминалов, аналогично выполненной одной из компаний http://www.jetbrand.ru/portfolio/brendirovanie-i-vizualizaciya-sotas/

Продукция, которую требуется визуализировать находится здесь: http://www.sgpay.com.ua/terminaly

Самих 3D-моделей терминалов нет!

Прошу озвучить сроки, стоимость, условия и все то, что необходимо от нас.

10 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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