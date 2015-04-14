Требуется для нового имиджевого сайта компании сделать визуализацию терминалов, аналогично выполненной одной из компаний http://www.jetbrand.ru/portfolio/brendirovanie-i-vizualizaciya-sotas/ Продукция, которую требуется визуализировать находится здесь: http://www.sgpay.com.ua/terminaly Самих 3D-моделей терминалов нет! Прошу озвучить ...
Техдизайн. Панорама Москвы.
Здравствуйте. Нужно в кратчайшие сроки (не тянуть с этим заданием) создать панораму города Москвы по заданному описанию.
Если понадобятся примеры результата – вышлю.
Требования.
Размеры изображения должны быть не меньше 1500х500 px. Работа должны быть уникальной и создана с нуля. Технический дизайн. В какой программе будет это сделано – не важно, главное чтобы получилось красиво и привлекательно для глаза.
Описание.
Панорама города Москвы с известными достопримечательностями. Останкинская телебашня, сталинская высотка, современные известные строения (но на Москву- сити не нужно делать акцент). Все остальное жилые дома, природа и тд. Солнечная погода, летнее время года.
Ход работы.
Пишите сроки, стоимость работы. Если есть вопросы – пишите, любые моменты уточню и расскажу.
Хотелось бы от исполнителя увидеть эскиз изображения, прежде чем начнется основная работа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
необходимо сделать внешнюю визуализацию дома (3Д МОДЕЛЬ) фото во вложении. Пишите цену сроки. Размеры должны быть реальные! мм в мм конечно не надо , главное не нарушать пропорции!3D-графика8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть готовый интерьер, нужна очень качественная визуализация с настройкой текстур. Выполнение ОБЯЗАТЕЛЬНО в 3dMax 14!!3D-графика6 заявокЗакрыт10 лет назад
Примерно вот как тут: http://www.dom-bt.com/projectswprice/100120m2.html# строго с портфолио указывайте пож-та цену 1 домикаЗакрыт10 лет назад
Необходимо отрисовать набор деталей в 3д редакторе, на выходе нужны obj файлы деталей. Отрисовывать нужно по фотографиям, на которых обозначены все размеры, недостающие размеры оперативно предоставим.3D-графика13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо спроектировать 5 визуалиций по эскизам (1 эскиз = 1 визуализация), помещение - Салон красоты, тематика Арт-деко. Основа помещения есть, необходимо сделать сам интерьер, подобрать и расставить предметы Кто готов взяться? Цены и ...Закрыт10 лет назад
Нужны слои матраса в определенном ракурсе для анимированной картинки. Примеры прикрепил. Качество нужно не ниже примеров. Вот примерные материалы Натуральный латекс - - Кокосовая плита - Жесткий войлок - ...Закрыт10 лет назад
Нужно нарисовать 3-D модели букв русского алфавита. Буквы визуально должны выглядеть примерно так же, как на представленном сайте. Пишите стоимость и срок, за который сделаете данную работу. Ссылка на сайт с примером: ...3D-графика14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать 3D модель светильника по нашим эскизам3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача состоит в том, чтобы создать большого количества 3D моделей по 2d рисункам. 8 заготовок и 10 вариаций каждой заготовки. Далее будет требоваться залить данные модели в текстуры. Для понимания прилагаю тестовое задание. ...3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад