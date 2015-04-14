Техдизайн. Панорама Москвы.

Здравствуйте. Нужно в кратчайшие сроки (не тянуть с этим заданием) создать панораму города Москвы по заданному описанию.

Если понадобятся примеры результата – вышлю.

Требования.

Размеры изображения должны быть не меньше 1500х500 px. Работа должны быть уникальной и создана с нуля. Технический дизайн. В какой программе будет это сделано – не важно, главное чтобы получилось красиво и привлекательно для глаза.

Описание.

Панорама города Москвы с известными достопримечательностями. Останкинская телебашня, сталинская высотка, современные известные строения (но на Москву- сити не нужно делать акцент). Все остальное жилые дома, природа и тд. Солнечная погода, летнее время года.

Ход работы.

Пишите сроки, стоимость работы. Если есть вопросы – пишите, любые моменты уточню и расскажу.

Хотелось бы от исполнителя увидеть эскиз изображения, прежде чем начнется основная работа.