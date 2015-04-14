Техдизайн. Панорама Москвы.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок94 просмотра

Здравствуйте. Нужно в кратчайшие сроки (не тянуть с этим заданием) создать панораму города Москвы по заданному описанию.

Если понадобятся примеры результата – вышлю.

Требования.

Размеры изображения должны быть не меньше 1500х500 px. Работа должны быть уникальной и создана с нуля. Технический дизайн. В какой программе будет это сделано – не важно, главное чтобы получилось красиво и привлекательно для глаза.

Описание.

Панорама города Москвы с известными достопримечательностями. Останкинская телебашня, сталинская высотка, современные известные строения (но на Москву- сити не нужно делать акцент). Все остальное жилые дома, природа и тд. Солнечная погода, летнее время года.

Ход работы.

Пишите сроки, стоимость работы. Если есть вопросы – пишите, любые моменты уточню и расскажу.

Хотелось бы от исполнителя увидеть эскиз изображения, прежде чем начнется основная работа.

10 лет назад
sweetynasty
Анастасия 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визуализация платежных и информационных терминалов

    Требуется для нового имиджевого сайта компании сделать визуализацию терминалов, аналогично выполненной одной из компаний http://www.jetbrand.ru/portfolio/brendirovanie-i-vizualizaciya-sotas/ Продукция, которую требуется визуализировать находится здесь: http://www.sgpay.com.ua/terminaly Самих 3D-моделей терминалов нет! Прошу озвучить ...

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка деталей в 3д

    Необходимо отрисовать набор деталей в 3д редакторе, на выходе нужны obj файлы деталей. Отрисовывать нужно по фотографиям, на которых обозначены все размеры, недостающие размеры оперативно предоставим.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Спроектировать 5 визуализаций по эскизам для дипломной работы

    Необходимо спроектировать 5 визуалиций по эскизам (1 эскиз = 1 визуализация), помещение - Салон красоты, тематика Арт-деко. Основа помещения есть, необходимо сделать сам интерьер, подобрать и расставить предметы Кто готов взяться? Цены и ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать слои матраса в разрезе

    Нужны слои матраса в определенном ракурсе для анимированной картинки. Примеры прикрепил. Качество нужно не ниже примеров. Вот примерные материалы Натуральный латекс - - Кокосовая плита - Жесткий войлок - ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать по образцу буквы русского алфавита в 3-D

    Нужно нарисовать 3-D модели букв русского алфавита. Буквы визуально должны выглядеть примерно так же, как на представленном сайте. Пишите стоимость и срок, за который сделаете данную работу. Ссылка на сайт с примером: ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание от 80 3D моделей по фотографиям

    Задача состоит в том, чтобы создать большого количества 3D моделей по 2d рисункам. 8 заготовок и 10 вариаций каждой заготовки. Далее будет требоваться залить данные модели в текстуры. Для понимания прилагаю тестовое задание. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад