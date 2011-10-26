Моделирование наручных часов

Добрый день.

1. Задача – смоделировать наручные часы марки Richard Mille RM 011 Rose Gold. Смоделировать нужно всю видимую часть с застегнутым ремешком. Максимальное количество полигонов – 40 тысяч. Вся модель должна быть collapsed в один editable mesh, за исключением стрелок. Стрелки должны иметь pivot point в центре для возможности их анимации. Текстурировать, создать атлас текстур, разрешение текстур – 4096х4096. Для экономии полигонов мелкие детали должны быть показаны через normal bump. Стремиться к минимальному количеству материалов и текстур.

2. Итоговая модель – 3dsmax 2010 файл с 3d моделью часов, по одной текстуре на каждый map слот в редакторе материалов.

3. Назначение модели – импорт в игровой движок.

4. Дополнительные материалы будут высланы исполнителю.

5. Срок сдачи работы – 7 ноября дан с запасом. Оценочное время исполнения - 3-4 дня.

6. Бюджет – 100 USD.

Если я что-то упустил, то с удовольстием отвечу на ваши вопросы.

С уважением,

Энди.