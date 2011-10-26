Доброе утро. Нужно смоделировать улицу со зданиями, малыми архитектурными формами и всем остальным, что на ней находится. Эту модель нужно текстурировать. Моделировать по фотографиям, которые будут высланы исполнителю. Текстуры создать из этих же фотографий. ...
Моделирование наручных часов
Добрый день.
1. Задача – смоделировать наручные часы марки Richard Mille RM 011 Rose Gold. Смоделировать нужно всю видимую часть с застегнутым ремешком. Максимальное количество полигонов – 40 тысяч. Вся модель должна быть collapsed в один editable mesh, за исключением стрелок. Стрелки должны иметь pivot point в центре для возможности их анимации. Текстурировать, создать атлас текстур, разрешение текстур – 4096х4096. Для экономии полигонов мелкие детали должны быть показаны через normal bump. Стремиться к минимальному количеству материалов и текстур.
2. Итоговая модель – 3dsmax 2010 файл с 3d моделью часов, по одной текстуре на каждый map слот в редакторе материалов.
3. Назначение модели – импорт в игровой движок.
4. Дополнительные материалы будут высланы исполнителю.
5. Срок сдачи работы – 7 ноября дан с запасом. Оценочное время исполнения - 3-4 дня.
6. Бюджет – 100 USD.
Если я что-то упустил, то с удовольстием отвечу на ваши вопросы.
С уважением,
Энди.
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