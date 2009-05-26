Настройка(setup) 3d сцены в MAYA 2009

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Закрыт2 заявки234 просмотра

Требуется сетап сцены в пакете maya 2009 ONLY

в наличии: шланг, проводок от него и две жесткие части которые нужно связать между друг другом для анимации, одним словом дверка открывается, а шланг который к ней прикреплен гнется.

http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/353/594/sxema_setup.gif

от вас срок и цена в 280-502-040

16 лет назад
clever-media
Clever-Media 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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