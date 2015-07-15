Нужно сделать логотип в 3D

Переделать имеющийся логотип (английски и русский вариант) в новый 3D вариант и доработать.

Имеющийся: Golden Rent Company Форма утверждена (золотая рамка, золотые буквы, и бордовая подложка)

Во вложении пример того, что мы хотим,как логотип FIAT. Буквы можно попробовать также сделать. Подложку фона бордового цвета наподобие и можно добавить текстуры для стильности.

Золото должно быть благородного оттенка отполированным, но при этом по-меньше бликов. Пример золота во вложении кольцо из Властелина колец

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