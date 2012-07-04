Отрисовать 3d-модель генератора

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок234 просмотра

Задача сделать трехмерную модель газового генератора, Модель ВНЕШНЕГО вида, для дальнейшего использования в иллюстрациях и буклетах компании.

Единственная загвоздка пока что нет размеров... поэтому нужно нарисовать с фотографии.

13 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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