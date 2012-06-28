Отрисовать 100 иконок спецтехники размером 256х256. Все в одном ракурсе и стиле(!) – как каток Dynapac в приложении – отрисованое 3D с HDR (либо это специальный плагин к 3D MAX). Стиль CAD карандашной графичности - ...
Визуализация экстерьера коттеджа
На основе представленных (в нормальном размере) чертежей коттеджа создать фотореалистичное (или близкое к нему) изображение строения. Вид с лицевой стороны в три четверти.
Два коттеджа - две картинки.
От исполнителя требуется:
- примеры работ
- адекватная цена
Превьюшки прикреплены снизу.
Заявки фрилансеров
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