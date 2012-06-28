Модели 3D для интерьера

Нужны 3D модели (стулья, диванчик, кресла, стол, стойка, фон) для стенда виртуальной выставки для вебсайта. Будет разных 10 стендов с разными элементами. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение разумной цены и сроков, писать конкретные цены за элемент, а не просто "Я готов"