Flash-анимация

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Закрыт2 заявки199 просмотров

программа должна уметь создавать 3д модель комнаты (клиента), в которой могут быть окна, люди, животные, мебель и т. д. проанализировав которую клиент выберет себе удобное место для кондиционера. на флэше! напишите пожалуйста сроки и цену...

13 лет назад
Gorkdrich
Гор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$750
45 дней

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад

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