Создать кусок улицы с жилищно-торговым центром

Добрый день.

Необходимо сделать ряд картинок, как на участке улицы якобы зарождается многофункциональное здание. Пример подходящего ракурса

http://i.shotnes.com/u/42/0627/un2aquqa.vjs.png

"Зарождаться" должно по идее сайта http://f-e.com.ua/

Сначала есть улица с удалёнными домами, магазинами и пустым участком, потом появляеться эскиз дома на участке, потом эскиз плавно превращается в действующую инфраструктуру. Последняя картинка - это полноценная городская жизнь рядом с этим домом.

Должно быть 6 картинок постепенного превращения.

Ожидаю сроки и суммы сюда или в приват.