то нужно: Здание №1 - Административный корпус 8-9 этажей книжка (скорее всего как на картинке) (8800кв.м) общий план + срез по планировке (планировка условная - офисные площади, актовый зал, прочее - в принципе типовая) ...
Создать кусок улицы с жилищно-торговым центром
Добрый день.
Необходимо сделать ряд картинок, как на участке улицы якобы зарождается многофункциональное здание. Пример подходящего ракурса
http://i.shotnes.com/u/42/0627/un2aquqa.vjs.png
"Зарождаться" должно по идее сайта http://f-e.com.ua/
Сначала есть улица с удалёнными домами, магазинами и пустым участком, потом появляеться эскиз дома на участке, потом эскиз плавно превращается в действующую инфраструктуру. Последняя картинка - это полноценная городская жизнь рядом с этим домом.
Должно быть 6 картинок постепенного превращения.
Ожидаю сроки и суммы сюда или в приват.
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