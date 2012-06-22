3D-персонажи с анимацией

Нужно сделать 10 персонажей в 3D с легкой анимацией. Анимация простая: персонаж говорит в течение нескольких секунд (10-15 максимум) и при этом может делать небольшие движения руками. Сами персонажи - симпатичные девушки, для виртуальной выставки (так сказать девочка на ресешпене), можно взять готовую модель.Персонажи будут использоваться на вебсайте, поэтому не надо делать рендер супер размера.

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение разумной цены и сроков, писать конкретные цены а не просто "Я готов"