Нужна Mid Poly / Low Poly модель радиоуправляемой машинки. Примеры того что нужно в аттаче. По полигонам - бюджет 4-7 тыщ поликов. + текстуринг. Отписывайтесь по ценам и срокам в личку или сюда, в ...
Анимация персонажей для игры на Unity
Для игры нам необходимы около 30 анимаций персонажей в maya или 3d max или в любом другом редакторе, откуда можем получить анимацию в fbx файлах.
Детальное описание анимаций и саму графику для анимирования высылаю на оценку в личном сообщении.
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