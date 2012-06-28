Low Poly / Mid Poly модель RC Car

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок299 просмотров

Нужна Mid Poly / Low Poly модель радиоуправляемой машинки. Примеры того что нужно в аттаче. По полигонам - бюджет 4-7 тыщ поликов. + текстуринг.

Отписывайтесь по ценам и срокам в личку или сюда, в тему. Данные заявок скрыты.

13 лет назад
Hansen1981
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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