Требуется разработать проект выставки, используя стандартное (Октанорм) и нестандартное оборудование. Модель помещения есть, модели оборудования также есть (что-то в сборе, что-то в разобранном виде) графическое оформление имеется. Всего 4 зала. ...
Эскизный проект канатной дороги
нужен эскизный проект канатной дороги, подробности по факту обсуждения проекта.
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