Требуется разработать проект выставки, используя стандартное (Октанорм) и нестандартное оборудование.

Модель помещения есть, модели оборудования также есть (что-то в сборе, что-то в разобранном виде)

графическое оформление имеется.

Всего 4 зала.

1 - конференц-зал, делаете только визуализацию, все решения есть.

2 - учебный класс - собираете из конструктора стелы и внедряете их в модель зала

3 - зона ресепшен - есть модель ресепшен, ее нужно внедрить в модель, дополнить отдельными элементами на ваше усмотрение.

4 - промо-зал - расставить фуршетные столы, придумать выставочное оборудование и внедрить фото выставочных образцов.