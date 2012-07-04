Проект выставки

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок370 просмотров

Требуется разработать проект выставки, используя стандартное (Октанорм) и нестандартное оборудование.

Модель помещения есть, модели оборудования также есть (что-то в сборе, что-то в разобранном виде)

графическое оформление имеется.

Всего 4 зала.

1 - конференц-зал, делаете только визуализацию, все решения есть.

2 - учебный класс - собираете из конструктора стелы и внедряете их в модель зала

3 - зона ресепшен - есть модель ресепшен, ее нужно внедрить в модель, дополнить отдельными элементами на ваше усмотрение.

4 - промо-зал - расставить фуршетные столы, придумать выставочное оборудование и внедрить фото выставочных образцов.

13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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