3D модель мебельных комплектов в интерьере

Эту 3D модель вставить в интерьер комнаты (интерьер на ваш выбор). Главное, что бы получившийся результат, был похож на обычную фотографию.

Примеры:

http://www.mebell.ru/images/catalogue/bigs/c0016206.jpg

http://www.mebell.ru/images/catalogue/bigs/c0014006.jpg

Интересует стоимость готового результата. Можно для примера взять модель мебели на которую я дал ссылку, и сказать сколько стоило бы такая фотография.