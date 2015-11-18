Прорисовка торгового оборудования, с товаром.

Нужно нарисовать 3D модель, Торгового оборудования (остров) с прорисовкой расположения товара на полках.

2д прикрепляю. Высоту оборудования там где 1800 мм меняем на 1400.

Так где стеллаж идет полукругом, делаем просто стенку, и пол зеленого(под газон) цвета.

1. На всех полках изображаем различные ножи.

2. на полу так где газон, рисуем два рядом стоящих кресла мешка(фото можно посмотреть тут http://beauty-puf.ru), над ними остается немного места туда рисуем что-то типо доски, на которой показано много различных видов ткани( простая прямоугольная доска, которая разбита скажем на 40 квадратиков, каждый из которых разного цвета)