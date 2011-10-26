Добрый день. 1. Задача – смоделировать наручные часы марки Richard Mille RM 011 Rose Gold. Смоделировать нужно всю видимую часть с застегнутым ремешком. Максимальное количество полигонов – 40 тысяч. Вся модель должна ...
Разработка 3d моделей
Здравствуйте!
Необходима разработка 3d моделей для станка ЧПУ по наброскам и эскизам. Обязательно указывайте примеры работ.
Ваши предложения оставляйте в проекте.
P.s. Пример во вложении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1003D-графика4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Доброе утро. Нужно смоделировать улицу со зданиями, малыми архитектурными формами и всем остальным, что на ней находится. Эту модель нужно текстурировать. Моделировать по фотографиям, которые будут высланы исполнителю. Текстуры создать из этих же фотографий. ...3D-графика12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна Качественная! 3D визуализация полиграфии! Все вопросы в skype: moslux или icq: 4-8-4-600-525 оплата webmoney. Предпочтение усному общению по телефону или скайпу в режиме голосового вызова!!!!! ...3D-графика6 заявокЗакрыт14 лет назад
Проект заключается в следующем: есть уже готовая 3д модель здания (во вложении пример). Есть исходники в 3dmax. Необходимо отрендерить раскадровку пролета камеры. Интересуют следующие пролеты: - наезд с общего плана, чтобы все 3 ...3D-графика10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо перегнать в 3D Как на флешке(см ссылку) аппарат по дистиляции http://www.copper-alembic.com/products_class_anim.php?cat_id=5&lang=en&flashanim=anima05.swf Интересует стоимость и сроки3D-графика8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно отрисовать машину в 3 д И поместить ее космический интерьерчик И мне нужны хорошие джипеги ее в инетрьере со всех ракурсов Цены? Сроки?3D-графика9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создавать интерьеры по чертежам работы много , работа сдельная. skype: deathq13D-графика27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно отренедрить с небольшими поправками помещение 44м2.Сцена есть,в архикаде 3ДС есть.3D-графика17 заявокЗакрыт14 лет назад
есть исходник лого в 3d программе Blender. Нужно одну букву в нем сделать жирнее и переконвертировать во флеш. спасибо3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
необходимо прорисовать съемочный павильон. вот приблизительная схема: http://lklp.com.ua/plan2.jpg картинка должна быть красочная и с деталями. можно каких-то человечков добавить. вид полусверху, полусбоку. можно немного юмора. если возьметесь, то отдельно проговорим детали, что где должно ...3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад