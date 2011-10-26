Разработка 3d моделей

Доброе утро. Нужно смоделировать улицу со зданиями, малыми архитектурными формами и всем остальным, что на ней находится. Эту модель нужно текстурировать. Моделировать по фотографиям, которые будут высланы исполнителю. Текстуры создать из этих же фотографий. ...