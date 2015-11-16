Рендер логотипа в интерьере

Добрый день. Нужно сделать лого компании в 3D, под видом вырезанного из листа металла, и разместить его в интерьере стен офиса. Сделать рендер всего этого дела и дать мне готовый результат в JPG. Максимально приближенное к фото.

Его нужно сделать как будто бы это таблички вырезаны из металла и наклеены на стену.

Лого в векторе предоставлю.