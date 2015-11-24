Создать набор изображений для онлайн конструктора

3D-графикаЗавершен5 заявок231 просмотр
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Необходимосоздать набор изображений для онлайн конструктора монтажных столов. По аналогии

как с верстаками

http://uhl-mash.com.ua/products/verstaki_beztumbovye_sredney_serii/verstak_konstruktor.phpвсе элементыдолжны также накладываться, нужна аналогичная перспектива размер всех

картинок приблизительно 500х550 px возможно 500х600 px.

Реальные изображения, которые можно взять за основу

https://www.icloud.com/sharedalbum/uk-ua/#B0O5oqs3qGPFZVBотретушированныефото всеxэлементов по отдельности здесьhttp://uhl-mash.com.ua/products/dopolnitelnaya_komplektatsiya_dlya_montazhnykh_stolov/и здесьhttp://uhl-mash.com.ua/products/stol_montazhnyy_promyshlennyy_stol_radiomontazhnika/ Сообщитепожалуйста во сколько вы оцениваете создание одного элемента и всей работы (насчитал

  28 элементов ). И сроки выполнения работыБуду радответить на другие вопросы.

8 лет назад
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
DESIGN_S
46 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$200
10 дней
Спасибо Александру за качественно выполненную работу. Были учтены все пожелания, изображения получились с высокой степенью деталировки и высокой степенью схожести с оригиналом. Рекомендую Александра как отличного исполнителя.
Доволен сотрудничеством с Юрием, четкое ТЗ, оперативная оплата, рекомендую.
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