Создать набор изображений для онлайн конструктора

Необходимосоздать набор изображений для онлайн конструктора монтажных столов. По аналогии

как с верстаками

http://uhl-mash.com.ua/products/verstaki_beztumbovye_sredney_serii/verstak_konstruktor.phpвсе элементыдолжны также накладываться, нужна аналогичная перспектива размер всех

картинок приблизительно 500х550 px возможно 500х600 px.

Реальные изображения, которые можно взять за основу

https://www.icloud.com/sharedalbum/uk-ua/#B0O5oqs3qGPFZVBотретушированныефото всеxэлементов по отдельности здесьhttp://uhl-mash.com.ua/products/dopolnitelnaya_komplektatsiya_dlya_montazhnykh_stolov/и здесьhttp://uhl-mash.com.ua/products/stol_montazhnyy_promyshlennyy_stol_radiomontazhnika/ Сообщитепожалуйста во сколько вы оцениваете создание одного элемента и всей работы (насчитал

28 элементов ). И сроки выполнения работыБуду радответить на другие вопросы.