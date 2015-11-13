3д Рисунки .

Необходимо создать 3D модель слот машины по фотографии. Модель нужна Low Poly, при этом очень важно что б модель была максимально близка к фотографии. Для начала нужно выгнать просто модель. С материалами и текстурами, пока не нужно ...
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Доброго времени суток , уважаемые фрилансеры !
Нужно нарисовать пару тройку рисунков на белом фоне , и один в интерьере .
Пожалуйста ваши сроки и цены .
Исходник файл coreldraw .
То что нужно и как рисовать прикрепил .
Все подробности в личку .
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