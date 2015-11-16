Визуализация / 3d для шкафа

3D-графикаЗавершен15 заявок287 просмотров
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Добрый день!

Есть растровый прототип шкафа с габаритами. 

Нужно сделать 3d модель и визуализацию шкафа в различных положениях:

— под разными углами;

— с открытой/закрытой дверцей;

— с некоторыми элементами внутри шкафа;

Подробности в личке

8 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mrvlsh
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$22
2 дня
Это крайне ответственный и крутой дизайнер. Владимир взял важный проект с горящим сроком. Работу сделал очень качественно, превзойдя мои ожидания. А самое главное, сдержал срок. Последнюю ночь мы провели фактически в режиме онлайн, чтобы согласовать детали и успеть к сроку. Владимир тот человек, который не подведет. Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленная задача, предоставлены необходимые для работы материалы, постоянно на связи, быстрое внесение правок, приятный стиль общения, своевременная оплата. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую к сотрудничеству.
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