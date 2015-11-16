Визуализация / 3d для шкафа

Необходимосоздать набор изображений для онлайн конструктора монтажных столов. По аналогии как с верстаками [url=http://uhl-mash.com.ua/products/verstaki_beztumbovye_sredney_serii/verstak_konstruktor.php]http://uhl-mash.com.ua/products/verstaki_beztumbovye_sredney_serii/verstak_konstruktor.php[/url]все элементыдолжны также накладываться, нужна аналогичная перспектива размер всех картинок приблизительно 500х550 px возможно 500х600 px. Реальные изображения, которые можно взять за основу [url=https://www.icloud.com/sharedalbum/uk-ua/#B0O5oqs3qGPFZVB]https://www.icloud.com/sharedalbum/uk-ua/#B0O5oqs3qGPFZVB[/url]отретушированныефото всеxэлементов ...
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Добрый день!
Есть растровый прототип шкафа с габаритами.
Нужно сделать 3d модель и визуализацию шкафа в различных положениях:
— под разными углами;
— с открытой/закрытой дверцей;
— с некоторыми элементами внутри шкафа;
Подробности в личке
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