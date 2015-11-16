Визуализация / 3d для шкафа

Это крайне ответственный и крутой дизайнер. Владимир взял важный проект с горящим сроком. Работу сделал очень качественно, превзойдя мои ожидания. А самое главное, сдержал срок. Последнюю ночь мы провели фактически в режиме онлайн, чтобы согласовать детали и успеть к сроку. Владимир тот человек, который не подведет. Рекомендую к сотрудничеству.