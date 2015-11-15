Изменение в файлах( luxology modo)

Нужен специалист работающий luxology modo или тот кто может работать с форматом lxo в другой программе

Нужно внести изменения в файлы (добавить тени между металлом) Во вложении пример- такие фалы, тут тени есть но слишком темные

И сделать рендеры формата А4 при 300 ДПИ всех моделей (около 35 шт)

Срок 1 день