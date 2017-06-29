Сделать 5 3-D фотографий товара для онлайн магазина

3D-графикаЗакрыт12 заявок268 просмотров
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Собственно задача в заголовке. Товар состоит из многих частей, коробки и т.д. Детали о товаре что и как вышлю в личке. Нужно сделать фотографии максимум в течении недели, просьба подавать заявки только тем исполнителям у которых есть хороший опыт и навыки именно в создании 3-D фотографий для онлайн магазинов.

6 лет назад
marshalpth
Николай 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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