Сделать 5 3-D фотографий товара для онлайн магазина

Нужна 3Д модель товара для онлайн магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно задача в заголовке. Товар состоит из многих частей, коробки и т.д. Детали о товаре что и как вышлю в личке. Нужно сделать фотографии максимум в течении недели, просьба подавать заявки только тем исполнителям у которых есть хороший опыт и навыки именно в создании 3-D фотографий для онлайн магазинов.
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