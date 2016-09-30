Торговое оборудование( сделать несколько вариантов)

$40
3D-графикаЗавершен3 заявки203 просмотра
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Нужно нарисовать островок в трех разных вариациях. 

Рисуем в 3D (с продукцией и тд), и в эскизах с размерами, указанием материала ( для понимания, где что).

Размер острова 2*3 метра.  

7 лет назад
maverikk
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
2 дня
Не первый раз работаем с Сергеем, все как всегда на высоте. Качественно и в сроки. Всем рекомендую.
Рад был снова поработать с Евгением!
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