Требуется специалист 3д

$500
3D-графикаЗакрыт17 заявок315 просмотров
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Необходим удалёнщик для постоянной работы по 3д графике, экстерьеры, модели.

Общение через 119401 жду предложений, необходимо расчитать примерный заказ.

13 лет назад
virtvol
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-3)
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