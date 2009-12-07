Визуализация магазина

3D-графикаЗакрыт2 заявки459 просмотров
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Необходимо визуализировать выкладку товара (одежда) на витринах торгового павильона. Будут даны исходные графические материалы.

14 лет назад
sergeygsa
Сергей 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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