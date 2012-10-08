Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть 3 флеш-игры, нужно немного доработать их по моим требованиям. В основном работа заключается в удалении лишних кадров c рекламой. Детали при переписке.
2d art и анимация для мобильной игры
Необходимо:
1. анимация роста растения( напоминающего плющ )
1.1. 3 паттерна анимации роста стебля
1.2. 3 паттерна анимации роста листа
1.3. 2 паттерна анимации роста "завитушки"
2. нижний остров с домами
Хотелось бы получить результат приближенный к стилю прикрепленного изображения.
Весь арт в разрешении 2048x1536.
По желанию, за дополнительную оплату разработка иконки и сплешскрина для приложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Отрисовка экранов и анимирование ролика в соответствии с ТЗ по имеющимся исходникамАнимация14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать анимированную картинку автомобиля (образец вышлю на емайл)Завершен13 лет назад
- $50
Стили (картинки с пингвином) http://www.techbuzzonline.com/wp-content/uploads/2012/07/Google-Penguin.jpg http://seobeginnertraining.com/wp-content/uploads/2012/06/Google-Penguin-Update.jpg http://rickstaehler.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Penguin.jpg http://borinets.com/wp-content/uploads/2012/04/google-penguin.png --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сценарий-описание На странице сайта нужен следующий сценарий: 1. На странице находиться пингвин (в честь ...Завершен13 лет назад
- $250
Нужно сделать ролик на флеше и его дубль в anigif. Основные кадры отрисованы, исходник в CDR, сжатый в формате JPG приложен к проекту. Нужно симпатично санимировать + сделать заглавный ...Завершен13 лет назад
Флэш-интро, которое имеем: http://fm-russia.webrost.lgg.ru/ Что не устраивает: Флакон из-за того, что растровый, выглядит, как "мультяшный". Из-за огромного количества обьектов во флэше, ролик жутко тормозит. Попадание во флакон лепестков ...Анимация5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать анимацию меню (увеличение и вращение круглых кнопок при наведении) и эффект прорисовки дома. Дизайн страницы готов, нужна анимация. Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.Анимация12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать flash анимацию для сайта. Шаблон и пример качества анимации смотрите на сайте - Head-book.ru Конечная цель - заменить анимацию слева, на новую (вне рамок этого проекта). Предметы анимации - ...Анимация9 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нужен хороший дизайнер для разработки flash-баннеров. С высоким качеством работы и креативным подходом. Оплата высокая. Примеры работ в flash присылайте на [email protected]Анимация1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Всем здравствуйте. Необходимо оживить людей ( ваши предложения) на шапке http://фитнес.особаяскидка.рф/pages/1. Исходник шапки естьЗавершен13 лет назад