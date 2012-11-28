Интерактивный баннер

Стили (картинки с пингвином)

http://www.techbuzzonline.com/wp-content/uploads/2012/07/Google-Penguin.jpg

http://seobeginnertraining.com/wp-content/uploads/2012/06/Google-Penguin-Update.jpg

http://rickstaehler.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Penguin.jpg

http://borinets.com/wp-content/uploads/2012/04/google-penguin.png

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Сценарий-описание

На странице сайта нужен следующий сценарий:

1. На странице находиться пингвин (в честь последнего обновления поискового алгоритма Гугла – «Google Penguin»)

2. Пока на него не наводиться мышь и никто не щелкает он просто стоит, время от времени (раз в 3 секунды) вращая револьвер (или выполняет другое простое действие – чтоб привлечь внимание посетителя).

3. При наведении не него курсора и щелчке (щелчек именно на голове пингвина) пингвину «сносит» голову кувалдой. Она (голова) при этом падает (падает не по прямой, а по зигзагу, как бы ударяясь об стенки невидимого колодца) в самый низ видимой части экрана.

Во время «сноса» головы, нужно добавить немного брызгов крови, которые однако должны сразу пропадать (в течении секунды).

4. После этого, по прошествии нескольких секунд (2-3 секунды), все возвращаеться в начало, пингвин оживает (то есть голова просто быстро возвращаеться на место), попарвляет голову руками и дальше сценарий повторяеться с первого пункта.

Общая длительность сценария должна быть около 10 секунд