Нужно сделать ролик на флеше и его дубль в anigif. Основные кадры отрисованы, исходник в CDR, сжатый в формате JPG приложен к проекту. Нужно симпатично санимировать + сделать заглавный ...
Интерактивный баннер
Стили (картинки с пингвином)
http://www.techbuzzonline.com/wp-content/uploads/2012/07/Google-Penguin.jpg
http://seobeginnertraining.com/wp-content/uploads/2012/06/Google-Penguin-Update.jpg
http://rickstaehler.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Penguin.jpg
http://borinets.com/wp-content/uploads/2012/04/google-penguin.png
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Сценарий-описание
На странице сайта нужен следующий сценарий:
1. На странице находиться пингвин (в честь последнего обновления поискового алгоритма Гугла – «Google Penguin»)
2. Пока на него не наводиться мышь и никто не щелкает он просто стоит, время от времени (раз в 3 секунды) вращая револьвер (или выполняет другое простое действие – чтоб привлечь внимание посетителя).
3. При наведении не него курсора и щелчке (щелчек именно на голове пингвина) пингвину «сносит» голову кувалдой. Она (голова) при этом падает (падает не по прямой, а по зигзагу, как бы ударяясь об стенки невидимого колодца) в самый низ видимой части экрана.
Во время «сноса» головы, нужно добавить немного брызгов крови, которые однако должны сразу пропадать (в течении секунды).
4. После этого, по прошествии нескольких секунд (2-3 секунды), все возвращаеться в начало, пингвин оживает (то есть голова просто быстро возвращаеться на место), попарвляет голову руками и дальше сценарий повторяеться с первого пункта.
Общая длительность сценария должна быть около 10 секунд
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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