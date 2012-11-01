Флэш-интро, которое имеем: http://fm-russia.webrost.lgg.ru/ Что не устраивает: Флакон из-за того, что растровый, выглядит, как "мультяшный". Из-за огромного количества обьектов во флэше, ролик жутко тормозит. Попадание во флакон лепестков ...
Сделать flash и anigif-ролик
Нужно сделать ролик на флеше и его дубль в anigif.
Основные кадры отрисованы, исходник в CDR, сжатый в формате JPG приложен к проекту.
Нужно симпатично санимировать + сделать заглавный и заключительный кадры.
Именно санимировать, не просто кадры переключать, а чтобы вылезали баллоны, появлялись люди, включая простую анимацию их лиц (жуем, улыбнулись и т.п.). СИМПАТИЧНО, не тяп-ляп.
Нарисованный вами заглавный кадр должен содержать
- овал фона
- вопрос в баллоне "Почему выгодно заказывать десерты на www.cheese-cake.ru ?"
название сайта должно быть красным цветом и подчеркнуто ссылкой (в этом слайде и в остальных)
Нарисованный вами заключительный кадр должен содержать
- овал фона
- текст в баллоне
ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
- кнопку ПОВТОРИТЬ, по которой ролик начинается сначала (только в флеш версии, в гифке без кнопки пусть крутится сразу на начало).
Флешка два варианта - 800x800 px и 260x260 px
Гифка два варианта - 800x800 px и 260x260 px
Требования к исполнителю
- опыт флеш-анимации. без опыта - не пишите, не тратьте время.
- аккуратность и внимание к деталям.
Пишите цену за которую сделаете и срок.
Выбранный исполнитель
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