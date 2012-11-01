Сделать flash и anigif-ролик

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен11 заявок235 просмотров

Нужно сделать ролик на флеше и его дубль в anigif.

Основные кадры отрисованы, исходник в CDR, сжатый в формате JPG приложен к проекту.

Нужно симпатично санимировать + сделать заглавный и заключительный кадры.

Именно санимировать, не просто кадры переключать, а чтобы вылезали баллоны, появлялись люди, включая простую анимацию их лиц (жуем, улыбнулись и т.п.). СИМПАТИЧНО, не тяп-ляп.

Нарисованный вами заглавный кадр должен содержать

- овал фона

- вопрос в баллоне "Почему выгодно заказывать десерты на www.cheese-cake.ru ?"

название сайта должно быть красным цветом и подчеркнуто ссылкой (в этом слайде и в остальных)

Нарисованный вами заключительный кадр должен содержать

- овал фона

- текст в баллоне

www.cheese-cake.ru

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

- кнопку ПОВТОРИТЬ, по которой ролик начинается сначала (только в флеш версии, в гифке без кнопки пусть крутится сразу на начало).

Флешка два варианта - 800x800 px и 260x260 px

Гифка два варианта - 800x800 px и 260x260 px

Требования к исполнителю

- опыт флеш-анимации. без опыта - не пишите, не тратьте время.

- аккуратность и внимание к деталям.

Пишите цену за которую сделаете и срок.

13 лет назад
creobits
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$280
4 дня
Сделал хороший флеш-ролик, точно по заданию и в срок. Молодец.
Работать с Артемом одно удовольствие. Рекомендую как отличного работодателя! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа над 3D-роликом

    Флэш-интро, которое имеем: http://fm-russia.webrost.lgg.ru/ Что не устраивает: Флакон из-за того, что растровый, выглядит, как "мультяшный". Из-за огромного количества обьектов во флэше, ролик жутко тормозит. Попадание во флакон лепестков ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется анимировать страницу

    Нужно сделать анимацию меню (увеличение и вращение круглых кнопок при наведении) и эффект прорисовки дома. Дизайн страницы готов, нужна анимация. Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-анимация

    Требуется сделать flash анимацию для сайта. Шаблон и пример качества анимации смотрите на сайте - Head-book.ru Конечная цель - заменить анимацию слева, на новую (вне рамок этого проекта). Предметы анимации - ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Креативный flash-дизайнер

    Срочно нужен хороший дизайнер для разработки flash-баннеров. С высоким качеством работы и креативным подходом. Оплата высокая. Примеры работ в flash присылайте на [email protected]

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимация людей в шапке сайта

    Всем здравствуйте. Необходимо оживить людей ( ваши предложения) на шапке http://фитнес.особаяскидка.рф/pages/1. Исходник шапки есть

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для персонажа и сайта из 2 страниц

    Здравствуйте! Требуется разработать дизайн для небольшого сайта. Основное содержимое cайта будет расположено на 2-х страницах. На 1 странице будет показан главный персонаж, который будет выполнять набор определенных действий. На второй странице будет располагаться ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать анимированный favicon

    Нужно сделать анимированный favicon в виде струйного принтера черного/серого цвета, который виводит страницу на печать. Скорость видода страницы небольщая, анимация должна быть плавной.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео-заставка с появлением логотипа

    Нужно сделать видео-заставку с появлением логотипа. Длительность 10 секунд. Пример в прикрепленном файле, только цвета, фон, эффекты появления-исчезновения предложите другие. Если возможно то с профессиональной озвучкой, если нет, ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимационный дизайн для социального проекта

    $500

    Для проведения социальной веб-кампании Секретариату Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (United Nations Convention to Combat Desertification) в октябре требуется анимационный дизайнер. Цель кампании – рассказать молодёжи о деградации земель и путях ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Карта Украины

    Требуется сделать карту Украины, расчерченную на области. В заданных областях требуется выводить значки, при клике на которые выводится дополнительная текстовая информация. Управление выводом значков через PHP.

    PHP
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад