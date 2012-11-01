Сделать flash и anigif-ролик

Нужно сделать ролик на флеше и его дубль в anigif.

Основные кадры отрисованы, исходник в CDR, сжатый в формате JPG приложен к проекту.

Нужно симпатично санимировать + сделать заглавный и заключительный кадры.

Именно санимировать, не просто кадры переключать, а чтобы вылезали баллоны, появлялись люди, включая простую анимацию их лиц (жуем, улыбнулись и т.п.). СИМПАТИЧНО, не тяп-ляп.

Нарисованный вами заглавный кадр должен содержать

- овал фона

- вопрос в баллоне "Почему выгодно заказывать десерты на www.cheese-cake.ru ?"

название сайта должно быть красным цветом и подчеркнуто ссылкой (в этом слайде и в остальных)

Нарисованный вами заключительный кадр должен содержать

- овал фона

- текст в баллоне

www.cheese-cake.ru

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

- кнопку ПОВТОРИТЬ, по которой ролик начинается сначала (только в флеш версии, в гифке без кнопки пусть крутится сразу на начало).

Флешка два варианта - 800x800 px и 260x260 px

Гифка два варианта - 800x800 px и 260x260 px

Требования к исполнителю

- опыт флеш-анимации. без опыта - не пишите, не тратьте время.

- аккуратность и внимание к деталям.

Пишите цену за которую сделаете и срок.