Работа над 3D-роликом

Флэш-интро, которое имеем: http://fm-russia.webrost.lgg.ru/

Что не устраивает:

Флакон из-за того, что растровый, выглядит, как "мультяшный".

Из-за огромного количества обьектов во флэше, ролик жутко тормозит.

Попадание во флакон лепестков (сами лепестки) выглядит примитивно и не реалистично.

Что нужно сделать вообщем:

Нужно чтобы все было более реалистично, жидкость прозрачнее, флакон поворачивался вокруг оси, лепестки кружились в вихре каждый со своей траекторией. Сделать анимацию и затем перевести в MOV формат, чтобы его можно было экспортировать во флэш с прозрачностью.

Анимация:

Флакон появляется из прозрачности, и плавно вися в воздухе немного поворачивается вокруг своей оси. Вокруг флакона появляются лепестки цветов или мелкие цветки, без ножки и листиков и начинают кружиться вокруг флакона. Лепестки крутятся быстрее, образуя вихрь вокруг флакона и попадают во флакон сквозь его стенки. Флакон медленно наполняется жидкостью(жидкость внутри слегка покачивается) и затем, когда наполнился, медленно исчезает. Фон остается (стоп)

Тех. требования:

размер флакона, должен быть размером, как в этом файле(в приложении)

примерные размеры 190x290

см. вложение

Общий размер файла, должен быть примерно 1516x1039, как в этом файле

см. вложение

Сделать всю анимацию с прозрачным фоном, для последующей вставки ее во флэш.