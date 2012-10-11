Нужно сделать анимированную картинку автомобиля

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Завершен11 заявок184 просмотра

Нужно сделать анимированную картинку автомобиля (образец вышлю на емайл)

13 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Всё сделано быстро и хорошо. Спасибо!!!
Человек твердо знающий, что ему нужно. Для исполнителя немаловажный факт. Оплата мгновенная. Спасибо.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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