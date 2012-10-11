Стили (картинки с пингвином) http://www.techbuzzonline.com/wp-content/uploads/2012/07/Google-Penguin.jpg http://seobeginnertraining.com/wp-content/uploads/2012/06/Google-Penguin-Update.jpg http://rickstaehler.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Penguin.jpg http://borinets.com/wp-content/uploads/2012/04/google-penguin.png --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сценарий-описание На странице сайта нужен следующий сценарий: 1. На странице находиться пингвин (в честь ...
Нужно сделать анимированную картинку автомобиля
Нужно сделать анимированную картинку автомобиля (образец вышлю на емайл)
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