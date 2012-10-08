Доработать флешки

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Закрыт4 заявки162 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть 3 флеш-игры, нужно немного доработать их по моим требованиям.

В основном работа заключается в удалении лишних кадров c рекламой.

Детали при переписке.

13 лет назад
pk2002
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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