Аниматор-Художник 2D-мультиков

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок1219 просмотров

Мне пишет много начинающих аниматоров, без портфолио.

Если у Вас нет портфолио, но хотите работать, тогда

1) возьмите один из трех мультиков-примеров, ссылки на которые я разместил внизу

2) перерисуйте фон, внесите в него несколько незначительных изменений, покажите мне

3) сделайте 15 сек анимации, один в один

4) я оплачу работу и выдам мультик

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Нужен Аниматор – Художник на постоянную работу.

Оплата 2$ за секунду + премии

Описание работы

1) Требуется создание простых 2D мультиков 60 секунд

2) Отрисовка персонажей и фонов(многое уже есть)

Требование

1) Регулярный выпуск мультиков(1 мультик в неделю)

2) Наличие портфолио

Пример мультика

https://drive.google.com/file/d/0B6rl11s0QYDYOUN1ZWQycDl3b1U/view

https://drive.google.com/open?id=0B6rl11s0QYDYZi1CV2pOQW5TOW8

https://drive.google.com/open?id=0B6rl11s0QYDYam5BWHItZG1jOXc

8 лет назад
hno3
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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