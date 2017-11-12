Добрый день! Имеется лого в векторе, нужно сделать что то подобное: fb/scooter.attack fb/streetlights.de
Аниматор-Художник 2D-мультиков
Мне пишет много начинающих аниматоров, без портфолио.
Если у Вас нет портфолио, но хотите работать, тогда
1) возьмите один из трех мультиков-примеров, ссылки на которые я разместил внизу
2) перерисуйте фон, внесите в него несколько незначительных изменений, покажите мне
3) сделайте 15 сек анимации, один в один
4) я оплачу работу и выдам мультик
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Нужен Аниматор – Художник на постоянную работу.
Оплата 2$ за секунду + премии
Описание работы
1) Требуется создание простых 2D мультиков 60 секунд
2) Отрисовка персонажей и фонов(многое уже есть)
Требование
1) Регулярный выпуск мультиков(1 мультик в неделю)
2) Наличие портфолио
Пример мультика
https://drive.google.com/file/d/0B6rl11s0QYDYOUN1ZWQycDl3b1U/view
https://drive.google.com/open?id=0B6rl11s0QYDYZi1CV2pOQW5TOW8
https://drive.google.com/open?id=0B6rl11s0QYDYam5BWHItZG1jOXc
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