Обучающий анимационный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок252 просмотра

Здравствуйте, меня зовут Виталий!

Я имею в разработке большой проект который находится на завершающем этапе. Онлайн-сервис по оценки бюджета, и привлечению внешней рабочей силы с целью выполнения повседневных задач, позволяющий потребителям находить немедленную помощь по выполнению заданий в самых разных категориях. 

Для понимания - ориентация на европейский рынок, как на Германию так и на Румынию.

Собственно, что я хочу,! Сценарий, короткий 30-40с ролик без озвучки на тему "Как это работает" , если Вы считаете, что в ролике без звука нужны тексты то они должны быть на семи языках включая русский и украинский. 

На задание время есть, оплата на Ваших условиях. 

Жду детальное описание того, что Ван необходимо предоставить для начала работы, условия, приблизительный бюджет и сроки выполнения задания.

8 лет назад
cruise2007
Виталий 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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