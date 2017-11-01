нужен мультик, длительностью максимально 1 мин 15с, срок месяц
Обучающий анимационный ролик
Здравствуйте, меня зовут Виталий!
Я имею в разработке большой проект который находится на завершающем этапе. Онлайн-сервис по оценки бюджета, и привлечению внешней рабочей силы с целью выполнения повседневных задач, позволяющий потребителям находить немедленную помощь по выполнению заданий в самых разных категориях.
Для понимания - ориентация на европейский рынок, как на Германию так и на Румынию.
Собственно, что я хочу,! Сценарий, короткий 30-40с ролик без озвучки на тему "Как это работает" , если Вы считаете, что в ролике без звука нужны тексты то они должны быть на семи языках включая русский и украинский.
На задание время есть, оплата на Ваших условиях.
Жду детальное описание того, что Ван необходимо предоставить для начала работы, условия, приблизительный бюджет и сроки выполнения задания.
Заявки фрилансеров
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