Анимационный ролик

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Закрыт13 заявок256 просмотров

Коллеги привет. Нужен ролик с персонажной анимацией. Сценарий и озвучка есть. Хрон примерно 1 мин. Сроки 5-7 дней с момента утверждения исполнителя

примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=3apW2FDcZL4

https://yadi.sk/i/NVZeQJPC3SDWAc

Точного бюджета нет, поэтому пишите цены

7 лет назад
ga_l_an
Андрей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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