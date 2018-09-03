Сделать видео-баннер (видео ролик)

Необходимо сделать видеоролик в формате анимированного баннера.

Технические требования:

Формат видео - AVI, MP4

Длительность - 15 секунд

Размер по вертикали и горизонтали - 768(гориз) на 56(вертик) пикселов

25-30 кадров в секунду

Без аудиодорожки

Требования по "наполнению":

Анимация логотипа компании либо просто анимация его движения по плоскости баннера и текст на 4-6 слов. Логотип будет представлен в формате CorelDraw.

Пишите стоимость, сроки и ссылки на портфолио с подобными работами!