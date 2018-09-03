Для дистрибьютора машинного масла срочно нужно создать анимацию в стиле инфографики. Всего создать нужно 24 серии. Сайт компании - https://www.totachi.ru
Анимационные видеоролики
Необходимы анимационные (рисованные) ролики в количестве 5-6 штук
ролики посвящены здоровью и медецине
1. ролик - что такое здоровье и как хорошо быть здоровым
2. ролик - что такое болезнь и как плохо болеть
3. ролик - как следить за здоровьем (питание, спорт, врачи)
4 ролик - как контролировать здоровье (тема, связанная с нашим проектом)
5 кому нужно контролировать здоровье
длительность всех роликов - примерно 30 -45 секунд
стоимость - 8000 за ролик
В стоимость входит
Согласование и разъяснение сценария.
Отрисовка раскадровки и согласование.
Отрисовка.
монтаж
Чистый монтаж не интересует в принципе
Заявки фрилансеров
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