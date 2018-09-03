Анимационные видеоролики

Необходимы анимационные (рисованные) ролики в количестве 5-6 штук

ролики посвящены здоровью и медецине

1. ролик - что такое здоровье и как хорошо быть здоровым

2. ролик - что такое болезнь и как плохо болеть

3. ролик - как следить за здоровьем (питание, спорт, врачи)

4 ролик - как контролировать здоровье (тема, связанная с нашим проектом)

5 кому нужно контролировать здоровье

длительность всех роликов - примерно 30 -45 секунд

стоимость - 8000 за ролик

В стоимость входит

Согласование и разъяснение сценария.

Отрисовка раскадровки и согласование.

Отрисовка.

монтаж

Чистый монтаж не интересует в принципе