Анимационный ролик - отрисовка анимации.

АнимацияЗакрыт9 заявок233 просмотра
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Приветствую!

Ниже по ссылке анимационный ролик по сборке телескопического стенда.

Нам нужен похожий ролик с указанием  наших размеров стенда. "Водный" защитный знак будут наш.

https://goo.gl/EWfxtc

7 лет назад
vinegar
Сергей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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