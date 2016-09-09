Нужно создать анимированный баннер 1280х700

Главный пунк это знание англ языка , и умение анимации 2д ,[url=https://www.youtube.com/watch?v=bBJhD-plFhE]https://www.youtube.com/watch?v=bBJhD-plFhE[/url] вот пример с 0:24 нужно сделать как то по другому
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт нужно сделать эффект выезжающей Солано 2.
При открытии сайта прям на всю страницу выезжает Солано 2 вся в дыму останавливается и на верху появляется надпись /Solano ll уже в продаже!/
Т.е. этот эффект должен примерно занять 6-9 сек.
Сделать нужно сегодня, до 17 часов. Пишите цену, примеры работ если есть
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