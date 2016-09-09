Нужно создать анимированный баннер 1280х700

АнимацияЗакрыт4 заявки153 просмотра
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На сайт нужно сделать эффект выезжающей Солано 2. 

При открытии сайта прям на всю страницу выезжает Солано 2 вся в дыму останавливается и на верху появляется надпись /Solano ll уже в продаже!/ 

Т.е. этот эффект должен примерно занять 6-9 сек.

Сделать нужно сегодня, до 17 часов. Пишите цену, примеры работ если есть

7 лет назад
Marika_Sea13
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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