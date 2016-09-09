Нужно создать анимированный баннер 1280х700

На сайт нужно сделать эффект выезжающей Солано 2.

При открытии сайта прям на всю страницу выезжает Солано 2 вся в дыму останавливается и на верху появляется надпись /Solano ll уже в продаже!/

Т.е. этот эффект должен примерно занять 6-9 сек.

Сделать нужно сегодня, до 17 часов. Пишите цену, примеры работ если есть