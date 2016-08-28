Сделать финальную доработку и рендер анимации в 3D max

Привет. Мы делаем облет и анимацию интерьерного фонтана в 3D max. Однако не успеваем по срокам из-за большой загруженности студии. Нам нужен человек, который сможет в соответствии с качеством и сроками справиться с задачей. 1. Вот черновой аниматик того, на чем мы остановились http://www.ex.ua/141744469881.

2. Вот пример анимации воды, которая должна быть на заднем фоне конструкции (за птицами)https://yadi.sk/i/eGoCjuSyv45by По ТЗ, на финальном рендере она должна выглядеть так https://youtu.be/J_p-Kq7jVLo

3. Вот статичные рендеры и разные ракурсы https://yadi.sk/d/Jm9nfVlVv4A3g

Все ракурсы камер уже согласованы, была только такая задача относительно последнего аниматика (http://www.ex.ua/141744469881).

1. по доработке движения птиц. Нижний предел нужно сделать на уровне логотипа. Т.е. чтобы птицы не опускались ниже лого, а останавливались до него, очерчивая как бы форму самого лого http://prntscr.com/ch10gx Этот пункт уже реализован в исходнике (осталось выставить камеру под 5-ю сцену).

2. По анимации светомузыки внизу конструкции.

Ваша задача.

1. Сделать черновой финальный аниматик с учетом описанного выше.

2. Сделать рендер и постобработку всего ролика и сдать проект.Вот исходники http://www.ex.ua/293920969952.

Есть так же настроенная сена в АЕ, зальется немного позже по той же ссылке.