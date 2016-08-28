Сделать финальную доработку и рендер анимации в 3D max

Задача визуализировать как в рамках одной комнаты или квартиры могут строиться и перестраиваться готовые мебельные конструкции. Минималистичная 3D анимация или stop-motion. Без озвучки, фоновая музыка, титры. НЕ ИНФОГРАФИКА! Основа - модели программы Базис. Исходный материал в ...
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Привет. Мы делаем облет и анимацию интерьерного фонтана в 3D max. Однако не успеваем по срокам из-за большой загруженности студии. Нам нужен человек, который сможет в соответствии с качеством и сроками справиться с задачей. 1. Вот черновой аниматик того, на чем мы остановились http://www.ex.ua/141744469881.
2. Вот пример анимации воды, которая должна быть на заднем фоне конструкции (за птицами)https://yadi.sk/i/eGoCjuSyv45by По ТЗ, на финальном рендере она должна выглядеть так https://youtu.be/J_p-Kq7jVLo
3. Вот статичные рендеры и разные ракурсы https://yadi.sk/d/Jm9nfVlVv4A3g
Все ракурсы камер уже согласованы, была только такая задача относительно последнего аниматика (http://www.ex.ua/141744469881).
1. по доработке движения птиц. Нижний предел нужно сделать на уровне логотипа. Т.е. чтобы птицы не опускались ниже лого, а останавливались до него, очерчивая как бы форму самого лого http://prntscr.com/ch10gx Этот пункт уже реализован в исходнике (осталось выставить камеру под 5-ю сцену).
2. По анимации светомузыки внизу конструкции.
Ваша задача.
1. Сделать черновой финальный аниматик с учетом описанного выше.
2. Сделать рендер и постобработку всего ролика и сдать проект.Вот исходники http://www.ex.ua/293920969952.
Есть так же настроенная сена в АЕ, зальется немного позже по той же ссылке.
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