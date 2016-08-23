Создание трех объясняющих роликов для сайта готовой модульной мебели

Задача визуализировать как в рамках одной комнаты или квартиры могут строиться и перестраиваться готовые мебельные конструкции. Минималистичная 3D анимация или stop-motion. Без озвучки, фоновая музыка, титры. НЕ ИНФОГРАФИКА!

Основа - модели программы Базис. Исходный материал в таких форматах: b3d, VRML 2.0, 3ds, Obj, COLLADA. Один ролик ок 60с., два - ок 30с. Готовность 15.10.2016. Присылайте границы стоимости, сроки и ссылки на примеры работ.

Дополненная информация!

Просьба всем, кто присылал заявки раньше: если вы, почитав дополнительную информацию, считаете, что подходите для этой работы - вышлите, пожалуйста, свою заявку еще раз с указанием расширенной информации.

Сценарий пишет заказчик. Интерьеры рисует заказчик в программе Базис.

Задача исполнителя:

фотореалистичная мебель;

белый фон с минимальным карандашным рисунком;

движение мебели, устанавливающейся в интерьеры;

декор (телевизор, ноутбук, книги, цветы, статуэтки, одежда и обувь в шкафах и т.п.) фотореалистичный или рисунок от руки - будем смотреть, может без декора;

минималистичные современные титры;

динамичная музыка;

в двух видео дополнительно нужно покрутить одну или несколько моделей, показать сборку и/или навеску мебели.

Пример вида мебели, который нас устраивает http://idea-trading.ua/domashniy-ofis-element-2/

Пример движения мебели на видео https://www.youtube.com/watch?v=jVUf-DnLse4&list=PLdh512-Eur2pLyw8kHvODMd_V7w9m4oKs&index=9

Требуемая динамика самого видео и титров https://www.youtube.com/watch?v=zVHR1Ol7K5U&list=PLdh512-Eur2pLyw8kHvODMd_V7w9m4oKs&index=8

Видео должно без проблем размещаться на youtube, vimeo, facebook, instagram и т.д. (без предупреждений о нарушении авторских прав).

Кроме видео файла исполнитель отдает все исходники, использованные для создания окончательного видео.

Постоянная доступность исполнителя для обсуждения на срок выполнения проекта (по ночам звонить не будем - но вариант "занят, позвоню через 3 дня" не подходит).

Укажите количество правок, которое Вы допускаете.

Пожалуйста, присылайте только примеры видео с фотореалистичными 3d объектами и примеры работы с титрами. Не присылайте инфографику, 2d графику и изображения.

Пожалуйста, присылайте примеры работ с ссылками на видео, которое можно посмотреть онлайн (без необходимости загружать).

Укажите от чего зависит стоимость работ - от количества 3d объектов на видео, от длины ролика, от разрешения и формата видео и т.д.

С выбранным исполнителем делаем один ролик и двусторонне оцениваем результат. Если сотрудничество всех устраивает - работаем дальше.

Прием заявок до 15.09.16. 16.09.16 обсуждаем план работ с выбранным исполнителем. 01.10.2016 - срок готовности первого видео; 15.10.2016 - срок готовности всех видео.

Спасибо!