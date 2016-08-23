Необходимо сделать фоновую анимацию для сайта аналогично https://alfabank.ru/. В приложении картинка - необходимо сделать эффект движения узлов решетки в трехмерном пространстве. Движение должно быть медленным, циклическим. Видео должно быть подготовлено для сайта, в двух форматах, пригодных для вставки ...
Создание трех объясняющих роликов для сайта готовой модульной мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача визуализировать как в рамках одной комнаты или квартиры могут строиться и перестраиваться готовые мебельные конструкции. Минималистичная 3D анимация или stop-motion. Без озвучки, фоновая музыка, титры. НЕ ИНФОГРАФИКА!
Основа - модели программы Базис. Исходный материал в таких форматах: b3d, VRML 2.0, 3ds, Obj, COLLADA. Один ролик ок 60с., два - ок 30с. Готовность 15.10.2016. Присылайте границы стоимости, сроки и ссылки на примеры работ.
Дополненная информация!
Просьба всем, кто присылал заявки раньше: если вы, почитав дополнительную информацию, считаете, что подходите для этой работы - вышлите, пожалуйста, свою заявку еще раз с указанием расширенной информации.
Сценарий пишет заказчик. Интерьеры рисует заказчик в программе Базис.
Задача исполнителя:
- фотореалистичная мебель;
- белый фон с минимальным карандашным рисунком;
- движение мебели, устанавливающейся в интерьеры;
- декор (телевизор, ноутбук, книги, цветы, статуэтки, одежда и обувь в шкафах и т.п.) фотореалистичный или рисунок от руки - будем смотреть, может без декора;
- минималистичные современные титры;
- динамичная музыка;
- в двух видео дополнительно нужно покрутить одну или несколько моделей, показать сборку и/или навеску мебели.
Пример вида мебели, который нас устраивает http://idea-trading.ua/domashniy-ofis-element-2/
Пример движения мебели на видео https://www.youtube.com/watch?v=jVUf-DnLse4&list=PLdh512-Eur2pLyw8kHvODMd_V7w9m4oKs&index=9
Требуемая динамика самого видео и титров https://www.youtube.com/watch?v=zVHR1Ol7K5U&list=PLdh512-Eur2pLyw8kHvODMd_V7w9m4oKs&index=8
- Видео должно без проблем размещаться на youtube, vimeo, facebook, instagram и т.д. (без предупреждений о нарушении авторских прав).
- Кроме видео файла исполнитель отдает все исходники, использованные для создания окончательного видео.
- Постоянная доступность исполнителя для обсуждения на срок выполнения проекта (по ночам звонить не будем - но вариант "занят, позвоню через 3 дня" не подходит).
- Укажите количество правок, которое Вы допускаете.
- Пожалуйста, присылайте только примеры видео с фотореалистичными 3d объектами и примеры работы с титрами. Не присылайте инфографику, 2d графику и изображения.
- Пожалуйста, присылайте примеры работ с ссылками на видео, которое можно посмотреть онлайн (без необходимости загружать).
- Укажите от чего зависит стоимость работ - от количества 3d объектов на видео, от длины ролика, от разрешения и формата видео и т.д.
Прием заявок до 15.09.16. 16.09.16 обсуждаем план работ с выбранным исполнителем. 01.10.2016 - срок готовности первого видео; 15.10.2016 - срок готовности всех видео.
Спасибо!
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