Нужен анимационный ролик или мультик до 3-х минут.

$30
АнимацияЗакрыт7 заявок314 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен анимационный ролик по длительности 3 минуты для ютуб канала. Анимация по заданному сценарию примерно такого формата: https://www.youtube.com/channel/UC5AfuM5mqS9yoL9zW3uMAcQ Оплата 2000 р.

7 лет назад
prohorovavictory
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Флеш-анимации 2 штуки.

    Необходимо создать 2 анимации для сайта. Техзадание в прицепленном файле. Анимации могут быть как цветными так и черно-белыми. Должны иметь небольшой вес чтобы не затруднять работу сайта.  Добавил фотки для тех кто не знает что такое строительные ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарий для мультика (1 мин)

    $15

    1) Мы выдаем пример мультика 2) Нужно на заданную тему переработать сценарий и прописать задание художнику и аниматору Задание художнику 1)Подробно расписать каждого персонажа, его эмоции 2)Подробно расписать все фоны и элементы фона ...

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеодизайнер. Аниматор

    Здравствуйте!  Мы ищем человека, который сможет анимировать коллаж. Примеры ниже. https://www.instagram.com/p/BIHBOVpAanj/Вот пример [url=https://www.youtube.com/watch?v=e7ESL-1Q4Pc]https://www.youtube.com/watch?v=e7ESL-1Q4Pc[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=hL2iqd1lYFw]https://www.youtube.com/watch?v=hL2iqd1lYFw[/url]

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать финальную доработку и рендер анимации в 3D max

    $300

    Привет. Мы делаем облет и анимацию интерьерного фонтана в 3D max. Однако не успеваем по срокам из-за большой загруженности студии. Нам нужен человек, который сможет в соответствии с качеством и сроками справиться с задачей.  1. ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание трех объясняющих роликов для сайта готовой модульной мебели

    Задача визуализировать как в рамках одной комнаты или квартиры могут строиться и перестраиваться готовые мебельные конструкции. Минималистичная 3D анимация или stop-motion. Без озвучки, фоновая музыка, титры. НЕ ИНФОГРАФИКА! Основа - модели программы Базис. Исходный материал в ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D анимация

    Необходимо сделать фоновую анимацию для сайта аналогично https://alfabank.ru/. В приложении картинка - необходимо сделать эффект движения узлов решетки в трехмерном пространстве. Движение должно быть медленным, циклическим. Видео должно быть подготовлено для сайта, в двух форматах, пригодных для вставки ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интерактивного ролика для Sketchfab

    Мы, стартап Texel, с помощью наших самых быстрых в мире 3D-сканеров Portal (2 минуты на получение готовой 3D-модели), делаем, в частности, такие вещи: человек сканируется в A-образной позе ([url=http://portal.texel.graphics/c/aB873?i=r15ro]http://portal.texel.graphics/c/aB873?i=r15ro[/url]) и мы можем его быстро анимировать:[url=https://sketchfab.com/models/06f2cff1d71942deaba085785dab443a]https://sketchfab.com/models/06f2cff1d71942deaba085785dab443a[/url]. ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать анимацию на Canvas

    $20

    Всем привет!  Есть такая страница [url=http://vk.cc/5yKo8k]vk.cc/5yKo8k[/url]  На первом экране поверх видео всплываю и исчезают слова.  Эту анимацию (появляющиеся, увеличивающиеся и уменьшающиеся слова) надо переделать на Canvas.  Видео оставить, как есть сейчас.  Подробности кандидатам.  Бюджет обсуждается.  В начале заявки напишите "canvas" для антиботов, иначе ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание рекламного ролика

    Требуется создать рекламный ролик для компании длительностью 1 мин. Пример оформления  - https://www.youtube.com/watch?v=__7SkBwe6g4 Ролик с озвучкой, все под ключ. При выборе основываюсь прежде всего на стоимость и отзывы.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад