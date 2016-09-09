Видеодизайнер. Аниматор

Всем привет! Есть такая страница [url=http://vk.cc/5yKo8k]vk.cc/5yKo8k[/url] На первом экране поверх видео всплываю и исчезают слова. Эту анимацию (появляющиеся, увеличивающиеся и уменьшающиеся слова) надо переделать на Canvas. Видео оставить, как есть сейчас. Подробности кандидатам. Бюджет обсуждается. В начале заявки напишите "canvas" для антиботов, иначе ...