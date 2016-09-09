Аниматор 2d (легкая работа) + высокий уровень знания англ

Необходимо создать 2 анимации для сайта. Техзадание в прицепленном файле. Анимации могут быть как цветными так и черно-белыми. Должны иметь небольшой вес чтобы не затруднять работу сайта. Добавил фотки для тех кто не знает что такое строительные ...