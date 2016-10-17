Создать 3d анимацию

Необходимо создать 3d ролик, подобный https://www.youtube.com/watch?v=RNUpMNd_u1U

Тема - позвоночник, грудной отдел

Длительность ролика - примерно 1 минута.

Примерный сценарий:

1. Грудной отдел позвоночника и схематически контуры линий тела (чтобы было понятно, что это грудной отдел). Немного повернуть, чтобы было видно в объеме.

2. Изобразить смещение позвонка в сторону от своего нормального местоположения и подсветить ущемление нервного корешка. Пример изображения ущемления нерва можно посмотреть на приложенной картинке.

3. Сделать стопкадр и изобразить выноски с последствиями ущемления: болезни сердца, плохое настроение и т. д.

4. Контакты ввиде текста и, возможно, карты проезда.

Прошу указать стоимость и сроки выполнения.