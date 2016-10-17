Создать 3d анимацию

Есть: профессионально созданный прототип устройства в 3Д. Нужно: сделать красивое видео с этим устройством: покрутить его, поменять цвета, "разобрать" на составляющие и подписать их. Время: срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 3d ролик, подобный https://www.youtube.com/watch?v=RNUpMNd_u1U
Тема - позвоночник, грудной отдел
Длительность ролика - примерно 1 минута.
Примерный сценарий:
1. Грудной отдел позвоночника и схематически контуры линий тела (чтобы было понятно, что это грудной отдел). Немного повернуть, чтобы было видно в объеме.
2. Изобразить смещение позвонка в сторону от своего нормального местоположения и подсветить ущемление нервного корешка. Пример изображения ущемления нерва можно посмотреть на приложенной картинке.
3. Сделать стопкадр и изобразить выноски с последствиями ущемления: болезни сердца, плохое настроение и т. д.
4. Контакты ввиде текста и, возможно, карты проезда.
Прошу указать стоимость и сроки выполнения.
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