Два анимационных рекламных баннера

Добрый день!

Есть сайт http://lpriori.org/ - в сайдбаре и под статьей есть рекламные баннеры. Нужно нарисовать баннеры, примерно такие же по стилю, которые их заменят: для сайдбара - 300x600, для низа статьи - 300х250.

Цель: эти баннеры сейчас не конвертируются, на них не кликают. Нужно, чтоб они ненавязчиво двигались и привлекали внимание. То есть, чтоб там что-то проявлялось/выезжало/опускалось/поднималось. При этом чтоб было ненавязчиво и стильно, не кричаще. И чтоб не слишком выбивалось из общего дизайна сайта.

От вас нужны сроки и цены.

Оплата - вебмани или на карту Приватбанка.