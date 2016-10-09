Два анимационных рекламных баннера

АнимацияЗавершен8 заявок189 просмотров
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Добрый день!

Есть сайт http://lpriori.org/ - в сайдбаре и под статьей есть рекламные баннеры. Нужно нарисовать баннеры, примерно такие же по стилю, которые их заменят: для сайдбара - 300x600, для низа статьи - 300х250. 

Цель: эти баннеры сейчас не конвертируются, на них не кликают. Нужно, чтоб они ненавязчиво двигались и привлекали внимание. То есть, чтоб там что-то проявлялось/выезжало/опускалось/поднималось. При этом чтоб было ненавязчиво и стильно, не кричаще. И чтоб не слишком выбивалось из общего дизайна сайта.

От вас нужны сроки и цены.

Оплата - вебмани или на карту Приватбанка.

7 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
7 лет назад
$23
1 день
Сотрудничество понравилось, спасибо!
Отличный заказчик, работать - удовольствие!
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