Нужно сделать анимированную 3-5-х секундную заставку для видео

Нужно сделать анимированную 3-5-х секундную заставку на основе логотипа для видео (анимированный логотип). Желательно несколько вариантов, чтобы выбрать, то что больше понравится. Можно объединить в заставке два слова из логотипа.

Студия занимается съемкой видео и фото.

Логотип есть в crl и png (Приложен) формате. размеры и месторасположение можно менять.

Размер заставки 1920x1080.