Анимация логотипа

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Завершен8 заявок152 просмотра

Добавить эффект блесток и перелива на логотип (см. приложение).

Подобный, как на этой странице http://www.sideko.com.ua/02_ita_modern_spalni.html

На выходе желательно получить прозрачный флешь-ролик который будет наложен на картинку.

По человечески прошу, в аську и в личку не писать.

Все предложения только сюда!

15 лет назад
prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Качественная работа. Очень доволен сотрудничеством.
Доволен сотрудничеством! Рекомендую Вадентина как отличного работодателя!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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