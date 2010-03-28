Осуществление проекта

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Закрыт5 заявок210 просмотров

Пример: http://www.uniqlo.com/ru/introduction/

как на этом сайте .

1Только в место одежды, в произвольном порядке появлялись фото квартир с кратким описанием.

2 После чего уводила на страницу с полным описанием квартиры.

15 лет назад
gdetotdom
Георгий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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